Rianne verkoopt beschadigde uitvaartkisten: 'We worden gecremeerd, zonde van dure kist'

Een krasje, een losse schroef of een andere beschadiging op een doodskist kan ervoor zorgen dat je er veel minder geld aan kwijt bent. En een uitvaart is al duur genoeg. Kisten kosten toch al gauw tussen de 500 en 3000 euro. Dus als je daar op kunt besparen, is dat mooi meegenomen.

Uitvaartondernemer Rianne de Vries uit Hem verkoopt kisten waar lichte beschadigingen op zitten. "Ze zijn prima, maar er kan een kras op zitten of een schroef die niet goed zit, maar het zijn alleen uiterlijke beschadigingen dus je kan er prima in liggen", vertelt ze. "Ze kosten allemaal 250 euro, dus dat scheelt een heleboel."

De kisten zouden normaal gesproken worden vernietigd omdat ze niet voldoen aan de keuringsnormen voor het gebruik bij een uitvaart, legt Rianne uit. "Ook al zijn de kleine beschadigingen met het oog nauwelijks zichtbaar."

Karin Ruiter verloor haar ouders allebei in een maand tijd en koos voor de kisten van Rianne. "Wij hebben gesprekken gehad over hoe en wat. Deze optie kwam voorbij en zij hadden ook zoiets van: we worden gecremeerd, zonde van zo'n dure kist? Bij mijn moeder zat een schroef scheef, dat hebben we gewoon recht gezet, zo gepiept."

Karins vader overleed onverwachts en kort daarna. "Het draaiboek lag er bij wijze van nog. Bij mijn vader heb ik dus weer voor een beschadiging gekozen."