Uitvaart wordt steeds duurder, begrafenis of crematie kost meer dan 10.000 euro

Waar een begrafenis of crematie in 2017 nog 7500 euro kostte, is dat nu meer dan 10.000 euro. De uitvaartkosten zijn gemiddeld met 40 procent toegenomen, meldt de NOS op basis van CBS-gegevens.

De stijging van de kosten is niet in lijn met de inflatie, maar 9 procentpunt hoger, aldus de NOS.

Omdat uitvaarten zo duur zijn, biedt Rianne beschadigde uitvaartkisten met een beschadiging aan. "Ze kosten allemaal 250 euro, dus dat scheelt een heleboel", vertelt ze in deze video:

2:26 Rianne verkoopt beschadigde uitvaartkisten: 'Zonde van dure kist'

In 2017 gaf 1 op de 5 Nederlanders al aan de uitvaartkosten niet te kunnen betalen. Het is onbekend hoe veel Nederlanders nu ook deze duurdere kosten niet kunnen betalen. Als iemand een uitvaart niet kan betalen, kan in veel gemeentes financiële hulp worden gevraagd. In Amsterdam gebeurde dat volgens de NOS vorig jaar 25 keer.