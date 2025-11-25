ABN AMRO schrapt duizenden banen om bank 'toekomstbestendig' te maken

ABN AMRO kondigt een grote reorganisatie aan. De bank wil de komende jaren zo’n 5200 voltijdsbanen schrappen om kosten te besparen en de winst op te krikken. Dat heeft de bank dinsdag bekendgemaakt bij de presentatie van de nieuwe strategie van topvrouw Marguerite Bérard, die dit jaar aantrad.

Eind vorig jaar had ABN AMRO nog ongeveer 22.000 voltijdsmedewerkers. Inmiddels zijn er dit jaar al ruim 1000 banen verdwenen. Dat betekent dat er tot 2028 nog zo’n 4000 banen moeten verdwijnen om het doel te halen.

Helft van banen via natuurlijk verloop weg

De bank verwacht dat ongeveer de helft van de banenreductie via natuurlijk verloop zal plaatsvinden. Dat betekent dat medewerkers die met pensioen gaan of zelf vertrekken, niet meer vervangen worden. Toch zal de reorganisatie voor veel werknemers grote gevolgen hebben.

Volgens Bérard is het snijden in het personeelsbestand nodig om de bank ‘toekomstbestendig’ te maken. "Vandaag presenteren we een gedurfde strategie voor het volgende hoofdstuk van ABN AMRO", zegt ze.

Dochterbedrijf verkocht aan Rabobank

Naast de reorganisatie verkoopt ABN AMRO ook dochteronderneming Alfam, dat persoonlijke leningen verstrekt, aan Rabobank. Die stap past volgens de topvrouw in de nieuwe koers, waarbij ABN AMRO zich meer wil richten op ‘duurzame en winstgevende groei in Noordwest-Europa’.