Cash geld op steeds minder plekken in Nederland geaccepteerd

Mensen konden vorig jaar in iets minder Nederlandse winkels met contant geld betalen, meldt De Nederlandsche Bank (DNB) in zijn jaarlijkse onderzoek. Vooral in de grote steden en in apotheken en bioscopen komt dit steeds vaker voor.

Onderzoeksbureau Locatus bezocht voor de studie 5000 winkels en negenhonderd marktkramen. Daaruit komt naar voren dat klanten in 2024 bij 4,8 procent van de winkels alleen konden pinnen, tegen 4,5 procent in 2023. DNB ziet nu voor het eerst marktkramen waar mensen niet met contant geld kunnen betalen, namelijk dertien.

Vorig jaar accepteerde 38 procent van de bioscopen volgens DNB geen contant geld. Twee jaar geleden lag dit nog op 27 procent. Bij apotheken was dit 21 procent in 2024, tegen 16 procent in 2023.

Ook bij het parkeren konden mensen relatief vaak niet met cash betalen. Volgens DNB werd dit bij 21 procent van de locaties niet aangenomen als betaalmiddel.

Cash geen gesloten boek

Het valt de centrale bank op dat bibliotheken juist vaker contant geld accepteerden. In 2023 konden mensen in 14 procent van de bibliotheken alleen pinnen, in 2024 was dit nog maar 4 procent. Verder accepteerden winkels die bij een keten horen iets vaker alleen pinbetalingen (6 procent) dan zelfstandige locaties (4 procent).

In woonplaatsen met meer dan 175.000 inwoners kon bij een op de tien verkooppunten alleen met pin worden betaald, meldt DNB. In dorpen met minder dan 5000 inwoners was dit bij een op de honderd winkels.

Ook tussen provincies ziet de centrale bank verschillen. In Flevoland (10 procent) en Noord-Holland (8 procent) stonden gemiddeld de meeste cashloze winkels. Alle onderzochte winkels in Zeeland accepteerden wel contant geld.

ANP