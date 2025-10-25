Terug

'Lege kantoren op vrijdag: volgens deskundigen juist goed nieuws'

Werk

Vandaag, 10:19 - Update: 5 uur geleden

Steeds meer Nederlanders maken van vrijdag hun vaste vrije dag. Dat meldt De Telegraaf. Volgens experts is dat geen luiheid, maar een teken van een veranderende werkcultuur die juist voordelen biedt.

Uit onderzoek van vastgoedadviseur Colliers blijkt dat kantoren op vrijdag vrijwel leeg zijn: slechts een kwart van de werknemers is aanwezig. Die verschuiving begon tijdens de coronaperiode en zet sindsdien stevig door. Werkgevers merken dat het moeilijk is om personeel de laatste dag van de werkweek nog naar kantoor te krijgen, maar volgens deskundigen is dat niet per se negatief.

Corporate antropoloog Jitske Kramer onderzoekt bij softwarebedrijf AFAS een zogenoemd 100/80/100-experiment: medewerkers krijgen volledig betaald, werken vier dagen en blijven even productief. "De week is beter in balans. Mensen zijn blijer en uitgeruster en beginnen op maandag met meer zin aan hun werk,” zegt ze tegen de krant.

Domibo

Daarnaast heeft de verschuiving invloed op het straatbeeld. Op donderdagmiddag is het al druk in cafés en terrassen, waar werknemers het weekend inluiden met collega’s of vrienden. De traditionele vrijmibo maakt steeds vaker plaats voor de domibo, een teken dat het weekendgevoel langzaam opschuift.

