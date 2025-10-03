Steeds meer Nederlanders kiezen voor 28-urige werkweek

Steeds meer werknemers veranderen hun werkuren, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarbij is een duidelijke verschuiving zichtbaar: veel mensen komen uiteindelijk uit op een werkweek van 28 tot 32 uur.

Tussen 2021 en 2023 veranderden veel Nederlanders hun aantal gewerkte uren. Werknemers met minder dan 28 uur gingen vaker méér werken, terwijl mensen die meer dan 32 uur maakten juist wat uren inleverden. Opvallend is dat mannen hun werkweek over het algemeen stabieler houden, terwijl vrouwen hun uren vaker aanpassen.

Vrouwen passen werkuren vaker aan

Vrouwen passen hun werkweek vaker aan dan mannen. Jongere vrouwen werken relatief vaak minder uren per week, vaak vanwege zorgtaken. Vrouwen boven de 35 jaar kiezen juist vaker voor meer uren. Mannen houden hun werkweek doorgaans stabieler en werken gemiddeld meer uren. Dat mannen minder vaak hun uren terugschroeven dan vrouwen, wijst mogelijk op een traditionele rolverdeling: mannen worden nog vaak gezien als de belangrijkste kostwinner, aldus het CBS.

Verschillen tussen sectoren

Ook de sector maakt verschil. In de zorg ligt de werkweek voor veel mensen rond de 28 tot 32 uur. In het onderwijs is de spreiding groter, terwijl in sectoren als ICT en industrie werknemers vaker 32 tot 36 uur werken. Werknemers werken daar vaker 32 tot 36 uur, meestal uit financiële overwegingen of omdat fulltime er nog altijd de standaard is.