KPN-werknemers hebben onbeperkte vakantiedagen: 'Zo mooi als het lijkt, is het niet'

Het klinkt voor veel mensen als muziek in de oren: vakantie nemen zo vaak als je maar wilt. Voor KPN-medewerkers is het sinds begin dit jaar werkelijkheid. Het telecombedrijf is het eerste grote Nederlandse bedrijf dat werknemers de mogelijkheid geeft om een onbeperkt aantal vakantiedagen op te nemen. Maar werkt dat in de praktijk ook zo? En is het wel zo’n goed idee? Vakbonden zijn kritisch.

Lees ook: Zo neem je in 2025 weken vrij met maar een paar vakantiedagen Zo neem je in 2025 weken vrij met maar een paar vakantiedagen

KPN heeft in de cao vastgelegd dat medewerkers vanaf 2025 zelf mogen bepalen hoeveel vakantiedagen ze opnemen. De vrije dagen worden dan ook niet langer geregistreerd. "Maar zo mooi als het klinkt, is het niet. Dit initiatief houdt geen onbeperkt verlof in. KPN hanteert als richtsnoer 27 vakantiedagen," zegt KPN-woordvoerder Hans van Zon tegen Hart van Nederland.

Onderling vertrouwen

Het initiatief kan betekenen dat medewerkers het ene jaar wat meer vakantiedagen hebben en het andere jaar wat minder dan 27. Het bedrijf vindt het "welzijn en een gezonde werk-privébalans belangrijk voor haar medewerkers." Van Zon: "Zij hoeven niet langer officieel verlof aan te vragen, dit gaat in onderling overleg met hun leidinggevende."

Een boekhoudkundig voordeel is dat KPN dit niet meer hoeft te verwerken in de jaarcijfers, ziet ook Marten Jukema van vakbond CNV. "Bovendien levert het de medewerker meer flexibiliteit op," zegt hij tegen Hart van Nederland. Maar hij benadrukt: "Deze manier van werken valt of staat met goed vertrouwen tussen de werknemer en leidinggevende. Alleen dan kan het goed gaan."

Wil jij Hart van Nederland op het startscherm van je telefoon? Ben jij fan van de website van Hart van Nederland en wil je die standaard op het startscherm van je telefoon? Dat kan! Op deze manier download je Hart van Nederland op iOS of Android en heb je altijd een icoontje op je startscherm staan, net als andere nieuwsapps.

'Niet iedereen is gelijk'

Toch is Jukema vooralsnog kritisch op de nieuwe regeling zoals die nu in de praktijk werkt. "Het is niet voor elke medewerker even makkelijk om vrij te nemen. De functies voor hoger opgeleiden zijn flexibeler dan bijvoorbeeld het werk van het callcenterpersoneel. Zij zitten vast aan roosters en zijn verplicht te komen. Pas als alle partijen gelijk zijn, kunnen we wat ons betreft verder."

Van Zon reageert: "Het klopt dat sommige medewerkers minder flexibiliteit hebben dan anderen, maar dat neemt niet weg dat het voor iedereen makkelijker wordt om verlof aan te vragen. Wij hebben meer dan 10.000 man personeel en we hebben met deze beslissing naar het grotere belang gekeken. Voor het hele bedrijf zien we echt winst."