Nijpend tekort aan vakmensen, daarom leren deze jongeren het nu alvast

Acht op de tien Nederlanders ervaren in hun directe omgeving een tekort aan vakmensen, bijvoorbeeld in de gezondheidszorg of de bouw. Des te meer reden om aandacht te vragen voor het vakmanschap, zo vindt de MBO Raad. Daarom is het deze week de Week van het Vakmanschap, waarin activiteiten voor scholieren worden georganiseerd om ze kennis te laten maken met het vak.

"Het doel is deze jongeren te helpen ontdekken bij welk beroep hun passie ligt en welke beroepsopleiding hierbij aansluit. Daarnaast is het van belang dat zij inzicht krijgen in de baankansen en het toekomstperspectief van het door hen geambieerde vakgebied", zegt Jessy Burgers van MBO Raad tegen Hart van Nederland.

Aan boord bij Prinses Maxima

Een van de activiteiten is bij Damen Shiprepair Amsterdam, waar schepen worden gerepareerd en omgebouwd. Tijdens de WorkXperience Day krijgen tweehonderd jongeren een rondleiding en verschillende workshops. Ook mogen zij een kijkje nemen aan boord van de Prinses Maxima, het opleidingsschip van Dunamare onderwijs.

"Ik vind het leuk en interessant dat dit georganiseerd wordt", zegt een van de leerlingen. "Ik ben zelf niet heel goed met mijn handen en het is geen baan waar ik naar zoek, maar het is wel heel leuk om te doen", zegt een ander. In bovenstaande video zie je hoe de leerlingen te werk gaan.

Stigma

Om de kijk op vakmanschap in beeld te brengen, lieten de initiatiefnemers van de Week van het Vakmanschap onderzoek doen door Ipsos I&O. Het onderzoeksbureau stelt dat het tekort aan vakmensen met name wordt gevoeld in de bouw en installatie, de gezondheidszorg, de energievoorziening en de horeca. "Ook blijkt dat praktisch onderwijs nog steeds als minder belangrijk wordt gezien dan theoretisch onderwijs. Wij hopen met alle aandacht dat stigma te veranderen", zegt Burgers.