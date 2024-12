Aantal mbo-studenten blijft dalen: 'Tekorten in vitale sectoren lopen op'

Het aantal mbo-studenten is in 2024 opnieuw gedaald. Waar vorig jaar nog 469.400 studenten een mbo-opleiding volgden, zijn dat er nu 467.500, een afname van 1.900. Deze daling heeft ernstige gevolgen voor vitale sectoren zoals zorg, techniek en bouw, waar de tekorten alleen maar groter dreigen te worden.

De video bovenaan gaat over de bezuinigingen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, die volgens experts rampzalige gevolgen voor mbo-studenten op de arbeidsmarkt zullen hebben.

Adnan Tekin, voorzitter van de MBO Raad, noemt de daling van het aantal mbo-studenten "alarmerend" en benadrukt dat het tijd is om in actie te komen. Volgens Tekin zijn werknemers met een mbo-opleiding cruciaal voor de maatschappij. "De tekorten in vitale sectoren, zoals de bouw, techniek en zorg, zijn nu al groot. Als de instroom van studenten niet op peil blijft, zullen de huidige tekorten in deze sectoren verder oplopen.

Tegenvallers

Sinds 2020 is het aantal mbo-studenten met maar liefst 30.000 afgenomen. Hoewel het aantal studenten in de beroepsopleidende leerweg (bol) – een combinatie van theorie en praktijk – in 2024 stabiel bleef, bleef een verwachte groei van 10.000 studenten uit. Vooral de daling in het aantal studenten dat leren en werken combineert (bbl) is zorgwekkend.

Oplossingen voor het mbo

Volgens Tekin moeten de overheid, het onderwijs en het bedrijfsleven samenwerken om het mbo aantrekkelijker te maken. "Dat betekent investeren in goede begeleiding, flexibele leerroutes en de waardering van vakmanschap", aldus de voorzitter.

Hij benadrukt dat bezuinigingen, zoals het schrappen van het stagefonds voor de zorg, volstrekt onbegrijpelijk zijn. Volgens hem is investeren juist noodzakelijk om mbo-studenten beter klaar te stomen voor de arbeidsmarkt en hen tijdens hun opleiding optimaal te ondersteunen.

Hart van Nederland/ANP