Bezuinigingen op mbo-onderwijs: 'Zij hebben hier keihard last van'

De aangekondigde bezuinigingen op het onderwijs hebben ook grote impact op het mbo-onderwijs. Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Eppo Bruins (NSC), heeft alvast aangekondigd dat per 1 januari 2028 het regionaal investeringsfonds en het stagefonds wordt afgeschaft. De afschaffing van deze subsidie, die goed is voor 27 miljoen euro, is volgens betrokkenen rampzalig voor het bieden van kansen voor mbo-studenten op de arbeidsmarkt.

"De impact van de bezuinigingen gaat niet alleen over het regionaal investeringsfonds (RIF) maar ook het stagefondspotje dat voornamelijk de zorgsector treft. Door de afschaffing van onder andere het stagefonds per 1 januari 2028 wordt het moeilijker om voor onze studenten stage te lopen. Zij leren het werk immers daar; in de praktijk", zegt de woordvoerder van de MBO-Raad tegen Hart van Nederland.

Overheid blijft investeren

Maar zo zwart-wit ziet onderwijsminister Bruins het niet. In het debat van afgelopen donderdag over de onderwijsbezuinigingen laat hij weten: "Het mbo staat echt op het netvlies van dit kabinet. We zetten de werkagenda door, het stagepact, en met een jaarlijkse investering van 352 miljoen blijven de middelen grotendeels overeind. Daarin blijven we het mbo-onderwijs verbeteren."

Toch is er ook nog andere hoop voor het mbo-onderwijs. De coalitie heeft geen meerderheid in de Eerste Kamer en de oppositiepartijen D66, ChristenUnie, Ja21 en CDA proberen middels onderhandelingen de onderwijsbegroting van de coalitiepartijen toch anders in te kleuren. De onderhandelingen vinden plaats over de onderwijsbegroting, en wat dit betekent voor het mbo-onderwijs. "We hebben geluiden van scholen ontvangen dat ze hier keihard last van hebben en aan het kijken zijn of ze de bezuinigingen op een andere manier kunnen opvangen voor 2028", aldus de woordvoerder van de MBO-Raad.