Kleine brouwer vecht om te overleven in de biermarkt: 'Wij krijgen alle klappen'

De kleine bierbrouwer is niet weg te denken uit de Nederlandse cultuur, maar toch is het afgelopen jaar steeds moeilijker geworden om voor een mooie prijs een ambachtelijk lokaal bier op de tap te krijgen. Stijgende accijnzen, hogere energiekosten en dure grondstoffen drukken zwaar op de marges.

"Mijn marges krimpen elk jaar, en ik kan geen kant meer op," zegt Dennis Lebbing van Stadsbrouwerij Wageningen.

De problemen van Lebbing staan niet op zichzelf. Brancheorganisatie CRAFT bevestigt dat kleine brouwers het zwaar hebben. "Stijgende energiekosten, grondstofprijzen, accijnzen – noem het maar op. We krijgen echt alle klappen," zegt een woordvoerder van de organisatie. Het beeld is duidelijk: kleine brouwers vechten om te overleven in een markt die steeds meer wordt gedomineerd door de grote jongens.

Samenwerken

Toch is er hoop. CRAFT benadrukt het belang van samenwerking tussen kleine brouwers en de lokale horeca. En dat is precies wat Dennis probeert. Hij werkt samen met Jasper van Taplokaal Gist in Utrecht, een kroegbaas die bewust kiest voor lokale bieren.

"Ik heb geen grote merken hier, die hebben hun schaapjes op het droge," zegt Jasper resoluut. "Ik kies voor Dennis omdat zijn bieren van een erg hoog niveau zijn. Maar het gaat niet alleen om de smaak. Mijn klanten waarderen het verhaal achter het bier, de passie en het vakmanschap. Mensen zijn bereid iets meer te betalen voor een écht goed lokaal product."

Voor Jasper is het een win-winsituatie. Hij biedt zijn klanten iets unieks en tegelijk geeft hij kleine brouwers een podium. "We zorgen er altijd voor dat we minstens één lokaal bier op de tap hebben. Zo houden we elkaar overeind," zegt hij.