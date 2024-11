Hoefsmeden gezocht: beroep vergrijst en dat is gevaarlijk voor gezondheid van paarden

Hoefsmeden worden ouder en te weinig hoefsmeden stromen in, daarom is er een steeds groter wordend tekort. Hoefsmeden krijgen het steeds drukker en ze kunnen niet alle klanten helpen. Ze moeten vaak nee verkopen, waardoor paardeneigenaren langer moeten wachten op een afspraak. Dit is niet alleen lastig voor de paarden zelf, maar ook voor de hoefsmeden die het werk niet meer alleen aankunnen. De Nederlandse vereniging van hoefsmeden doet een aanbeveling om het vak aantrekkelijker te maken.

"Ik neem geen nieuwe klanten meer aan, ik heb al een vol klantenbestand", vertelt hoefsmid Marieke van der Lee. "Ik moet meerdere keren nee verkopen. Het is drukker want veel hoefsmeden gaan met pensioen. Ik denk ook dat er vergrijzing is en dat veel mensen kiezen voor het werken met computers. Die weten niet dat dit beroep bestaat."

De mensen die dat wel weten, zijn de leerlingen van de opleiding tot hoefsmid. In bovenstaande video vertellen zij aan Hart van Nederland waarom ze voor dit beroep kiezen.

Ongeveer 60 procent van de praktiserende hoefsmeden is 50 jaar of ouder, blijkt uit cijfers van de vereniging. "Vooral de fysieke eisen van het beroep en de werkdruk maken het voor veel jongeren onaantrekkelijk."

Maar niet alleen de wachtlijsten voor zorg bij de hoefsmid is een gevolg van het tekort, ook de kwalitatieve hoefzorg staat onder druk, aldus de vereniging. "Verlies van expertise kan leiden tot minder kwalitatieve hoefzorg, wat de gezondheid van paarden direct beïnvloedt. (...) Gezondheidsrisico’s voor paarden nemen toe, aangezien slecht onderhouden hoeven kunnen leiden tot problemen zoals hoefbevangenheid, kreupelheid en pijn."

Aantrekkelijker

Daarom moet het vak aantrekkelijker worden gemaakt, aldus de vereniging. "Maatregelen zoals verbeterde opleidingsmogelijkheden voor zijinstromers of herintreders, meer begeleiding van jonge hoefsmeden met betrekking tot het zelfstandig ondernemer zijn en een grotere promotie van het beroep kunnen belangrijk zijn." Het bieden van subsidies of verlaagde opleidingskosten kan ook jongeren aanspreken. "Terwijl campagnes de veelzijdigheid en waarde van het vak beter kunnen benadrukken."