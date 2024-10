Woede na afsteken vuurwerk bij paarden: 'Ouders, voed je kinderen op'

De Brabantse paardencoach Jerome van der Schaar is woedend over de voortdurende vuurwerkoverlast bij zijn paardenstallen. Er wordt zwaar vuurwerk afgestoken, en dat leidt tot grote paniek bij de dieren. In bovenstaande video vertelt Jerome over de paniek.

De situatie loopt de spuigaten uit. Eerder raakte een veulen gewond toen het in paniek uit de stal sprong. Jerome ziet het als "stoerdoenerij" van de jeugd en vindt dat er nu echt iets moet gebeuren. "Ze beseffen niet wat het aanricht", zegt hij verontwaardigd.

Jerome heeft de gemeente en politie ingeschakeld, maar is sceptisch over het resultaat: "De politie gaat meer toezicht houden, maar het gebeurt elke keer op andere tijden." De paardencoach roept daarom ook ouders op om hun kinderen bewust te maken van de gevaren van vuurwerk. "Het gaat om de ouders, die hun kinderen moeten opvoeden", zegt hij.