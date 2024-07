Paard Rosie in levensgevaar na achtervolging door scooterrijder

Een groep van acht ruiters van de Capelse Manege in Capelle aan den IJssel is zich maandagavond rot geschrokken. Toen ze door het bos reden, kwamen twee scooterrijders op ze af rijden. In plaats van af te remmen, gaven ze extra gas toen ze dichtbij de paarden waren. Eén paard schrok daar zo van, dat ze op hol sloeg. Ze is haar leven nu niet zeker.

Door een brand in Zeewolde zijn 21 paarden overleden. Ook Anouk Swart is haar paard kwijt. In bovenstaande video zie je meer over de inzamelingsactie die ze is gestart.

Het gaat om paard Rosie van 11 jaar oud, vertelt manegehouder Hélène Nagorka van Zwienen tegen Hart van Nederland. Toen de scooterrijders op de groep afkwamen, ging Rosie er hard vandoor. De ruiter, een meisje van 16 jaar, viel daardoor van het paard. Rosie ging vervolgens in galop verder terwijl een van de scooterrijders achter haar aan bleef rijden.

Blinde paniek

"Ze is in blinde paniek verder het bos in gerend. De groep heeft haar daarna gevonden. Eenmaal terug bij de manage kwamen we erachter dat ze slecht liep", vertelt Hélène. Ze bleek spierbevangen te zijn geraakt. Dat betekent dat de spieren van het paard zo zijn verzuurd, dat ze niet meer goed kan bewegen.

"En dat kan dodelijk zijn", aldus Hélène. "Het zag er heel slecht uit. Ik dacht gisterenavond dat ik afscheid van haar kon gaan nemen. Het is nu nog steeds de vraag of ze het nog gaat redden." Hélène is behalve verdrietig, ook erg boos. "Dat we zo met elkaar omgaan. Het bos is van ons allemaal, maar je moet niet zo asociaal achter een paard aangaan."

Paard Rosie zit aan het infuus. Foto: Hélène Nagorka van Zwienen

Daders

Hélène heeft meteen aangifte gedaan. Het ging om twee jongens, weet ze. Een van de verdachten had een legergroene scooter of snorfiets, zwarte werkschoenen aan, was blond, dun en ongeveer 17 of 18 jaar oud. De voertuigen hadden geen kenteken.

De ruiter die van Rosie af viel, maakt het goed, aldus Hélène. "Ze maakt zich zorgen om het paard." Hélène hoopt dat Rosie het redt, en dat de daders gepakt worden. "Als jullie net zo stoer zijn als begin van de avond, kom je je melden bij ons en praten we erover. Of bij de politie mag uiteraard ook."