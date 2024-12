Emotioneel afscheid van Blokker in Weesp: 'Hart van het centrum verdwijnt'

De Blokker in Weesp heeft zaterdag voorgoed zijn deuren gesloten. Om 17.00 uur gingen de rolluiken definitief naar beneden. Maar voordat het zover was, organiseerden ondernemers en klanten een verrassend afscheid voor de medewerkers.

“Mensen vinden het verschrikkelijk dat de Blokker weggaat. Het was echt het hart van het centrum. Dit is een groot verlies,” vertelt Jonathan Sas van de ondernemersvereniging BIZ Weesp tegen Hart van Nederland.

Rond sluitingstijd verzamelden ruim tachtig ondernemers en klanten zich bij de winkel in de Slijkstraat. Met champagneglazen in de hand stonden ze klaar om de medewerkers een warm applaus te geven en hen te bedanken voor hun harde werk.

“We wilden laten zien hoeveel de Blokker voor Weesp heeft betekend en hoeveel waardering we hebben voor hun jarenlange inzet. Zeker voor mensen zoals Marian, die bijna met pensioen gaat, is het extra triest dat het zo moet eindigen,” voegt Sas toe. Op bovenstaande video zie je hoe het moment was dat de deuren definitief dicht gingen.

Landelijke sluiting

De sluiting van de Blokker in Weesp maakt deel uit van een landelijke reeks sluitingen. Zaterdag gingen ongeveer honderd filialen definitief dicht. Het verlies van deze winkel laat een grote leegte achter in de gemeenschap.

“Niet alleen de mensen, maar ook de winkels versterken elkaar,” aldus Jonathan Sas namens de ondernemersvereniging BIZ Weesp.