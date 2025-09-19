Terug

Carpetright failliet verklaard, honderden banen op de tocht

Werk

Vandaag, 14:41

Carpetright is vrijdag failliet verklaard door de rechter. Dat heeft advocatenkantoor Okkerse & Schop Advocaten namens de curatoren bekendgemaakt. Het vloerenbedrijf heeft 75 vestigingen in Nederland waar ongeveer 350 mensen werkten.

De winkels blijven de komende tijd dicht, totdat de curatoren meer duidelijkheid hebben over eventuele doorstart- of overnamemogelijkheden. Volgens de directie van Carpetright was het bedrijf "in de basis gezond". Investeringen en opstartproblemen bij het in gebruik nemen van een nieuw softwaresysteem hebben echter tot problemen geleid, melden de curatoren.

Geen contact opnemen

De curatoren verzoeken klanten van Carpetright die op hun bestelling wachten om geen contact op te nemen. In dit stadium kunnen zij naar eigen zeggen namelijk nog geen vragen beantwoorden. Zodra er meer duidelijkheid is, zoeken de curatoren zelf contact.

Later meer.

