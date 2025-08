Derde Nederlandse gemeenten wordt geraakt door faillissement cadeaukaartenbedrijf

Het bankroet van Groupcard, een bedrijf dat voor gemeenten cadeaukaarten zoals stadspassen regelde, heeft ongeveer effect op een derde van de gemeenten in Nederland, schat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Het faillissement, waarover het AD vrijdag berichtte, werd vorige maand al uitgesproken door de rechtbank in Amsterdam. Veel gemeenten deden zaken met de onderneming en de schade lijkt in de miljoenen te lopen.

De passen van Groupcard waren bijvoorbeeld bedoeld voor mantelzorgers of mensen met een laag inkomen, om toegang te krijgen tot lokale voorzieningen en kortingen. Ze konden worden ingeleverd bij lokale ondernemers. Maar de kaarten zijn nu niet meer geldig en de gemeenten zijn de kosten voor de aanschaf van de kaarten kwijt.

Volgens de VNG willen diverse gemeenten het er niet bij laten zitten en onderzoeken zij welke stappen mogelijk zijn om geld te verhalen. De VNG wil hierbij helpen, zodat de gemeenten mogelijk samen kunnen optrekken.

