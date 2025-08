Miljoenen euro's weg voor duizenden gedupeerden na faillissement cadeaukaartenbedrijf

Groupcard, een bedrijf dat lokale cadeaukaarten verkoopt, is eerder deze maand failliet gegaan, meldt het AD. Daardoor zijn miljoenen euro's verdwenen voor tienduizenden gedupeerden. Gemeenten werken nu samen aan een gezamenlijke claim tegen het bedrijf, aldus de krant. De cadeaukaarten werden vooral gebruikt als bedankje voor vrijwilligers of voor mensen met een krappe beurs.

Tientallen gemeenten maakten gebruik van de cadeaukaarten van Groupcard, een bedrijf uit Aalsmeer. Die gemeenten gaven de kaarten, volgens het AD vaak met gemeenschapsgeld, aan vrijwilligers, mantelzorgers of mensen met minder te besteden. Soms ging het om een paar tientjes op een kaart, soms om honderden euro’s. Al deze kaarten zijn niet meer te gebruiken bij lokale ondernemers, aldus de krant.

Miljoenen euro's verloren gegaan

Curator Carry Dullaart schat in het AD dat de totale schade waarschijnlijk rond de 14 miljoen euro ligt. Volgens hem is het nog onduidelijk wat de oorzaak van het faillissement is; dat onderzoekt hij. Ook onderzoekt hij “eventuele onregelmatigheden”, zegt hij in de krant, omdat hij aanwijzingen heeft dat er met geld van bv’s en stichtingen is geschoven om financiële gaten te dichten.

Voorbeelden van hoe de cadeaukaarten gebruikt werden zijn, volgens de krant:

In Zaanstad zou 320.000 euro via Groupcard opzij zijn gezet voor sociale minima

Urk zette 175.000 euro opzij om bewoners van een (sociale) huurwoning een cadeaukaart met 700 euro te geven om nieuwe duurzame producten aan te schaffen

Andere gemeenten hielpen ook mensen bij het verduurzamen van hun huizen via Groupcard

Afgelopen woensdag ging ook de stichting die verantwoordelijk was voor de verwerking en afhandeling van de transacties van de passen, Stichting Derdengelden Groupcard, failliet. Daarom zijn de tegoeden op de kaarten nu bevroren, meldt de krant.

Doorstart mogelijk?

Volgens Dullaart is er wel een mogelijkheid voor een doorstart van Groupcard. Tot die tijd ondernemen in ieder geval twaalf gemeenten stappen tegen het bedrijf. Welke stappen dat zijn, is niet bekend.