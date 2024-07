Nep-bankmedewerker (21) licht ouderen op voor tienduizenden euro's

Een 21-jarige Amsterdammer heeft dinsdag drie jaar cel tegen zich horen eisen voor bankhelpdeskfraude. De man zou zich hebben voorgedaan als bankmedewerker en wist zo in totaal bijna 35.000 euro af te troggelen van tientallen oudere mensen.

De man zou zijn slachtoffers telefonisch hebben benaderd, waarbij hij zich voordeed als bankmedewerker. Tijdens het gesprek maakte hij zijn slachtoffers wijs dat er iets mis zou zijn met hun bankrekening. Zij moesten een app downloaden op hun telefoon, zodat hij kon meekijken in hun bankzaken. Daarna zou hij zijn slachtoffers hebben aangespoord om geld over te maken naar verschillende bankrekeningen.

Volgens het OM zou de oplichter de gegevens van zijn slachtoffers hebben aangekocht via Telegram. Op de tablet van de man werden de persoonsgegevens van duizenden mensen gevonden. Met het geld van zijn slachtoffers kocht de man verschillende cadeaukaarten. In zijn woning werden veel luxeproducten, waaronder ook veel dure kleding.

Angstklachten

De officier van justitie heeft geen goed woord over voor de gehaaide oplichtingstruc, die diepe sporen heeft nagelaten bij de slachtoffers. "Deze slachtoffers voelen zich stom of schuldig, en ervaren angstklachten als gevolg van wat hen is overkomen. Ze hebben geen vertrouwen meer in het online betalingsverkeer of überhaupt het voeren van telefoongesprekken."

De rechtbank doet op 30 september uitspraak.

Ook Gabrielle en Nico uit het Gelderse Heteren werden slachtoffer van bankhelpdeskfraude. Hun verhaal zie je in de video bovenaan.