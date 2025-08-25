Terug

Taco Bell maakt met negen vestigingen doorstart in Nederland

Eten

Vandaag, 14:08

Eind juli leek het gedaan met de burrito's, maar Taco Bell maakt toch een doorstart in Nederland. Volgens curator Maarten Jansen wordt de failliete maker van burrito's, taco's en quesadilla's overgenomen door SYMBRO. Die franchisepartij runt in het Verenigd Koninkrijk al meer dan honderd Taco Bell- en KFC-locaties.

Taco Bell telde in Nederland tien vestigingen. Daarvan gaan er waarschijnlijk negen door onder de nieuwe eigenaar. Alleen houdt het voor de Taco Bell in Amersfoort mogelijk op, aldus Jansen. Er lopen nog wel gesprekken, maar het lijkt erop dat de hoogte van de huur het lastig maakt om daar een rendabele winkel te draaien.

De nieuwe eigenaar wil ook verder met de in aanbouw zijnde Taco Bell in het nieuwe Food Village in Duiven. In totaal gaan naar verwachting zo'n 130 van de oorspronkelijke 165 medewerkers mee met de doorstart. "Dat zijn eigenlijk alle medewerkers die er nog werken, want de afgelopen tijd zijn er ook al weer mensen vertrokken", aldus Jansen.

