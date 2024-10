Eindelijk akkoord vroegpensioen: agenten mogen eerder stoppen met werken

De politiebonden en de politie hebben een akkoord bereikt over het vroegpensioen, na weken van actievoeren. Politiemedewerkers geboren in 1961 kunnen drie jaar voor hun AOW-leeftijd stoppen met werken. Om dit te overbruggen, ontvangen zij een politie-uitkering, zo staat in het akkoord. De politie voerde de druk de afgelopen tijd op, onder andere rond voetbalwedstrijden en klimaatstakingen, om deze regeling veilig te stellen.

Afgelopen tijd hield de politie nog verschillende acties om aandacht te vragen voor hun strijd om het vroegpensioen te behouden. Zo werd er in juli een 'alarmactie' gehouden. Hoe dat verliep zie je in de bovenstaande video.

De regeling Vervroegd Uittreden (RVU), die nu op de tocht stond, biedt mensen met zwaar werk de mogelijkheid eerder met pensioen te gaan. Deze regeling zou eind volgend jaar aflopen, wat de bonden ertoe aanzette in actie te komen. Zo werden er minder boetes uitgeschreven en werkten agenten niet tijdens voetbalwedstrijden en demonstraties.

"We hebben gisteren weer een belangrijke stap gezet", reageert NPB-voorzitter Nine Kooiman namens de politiebonden. "Ik ben enorm trots op al die politiemedewerkers die keihard hebben geknokt voor ons vroegpensioen. Het is aan jullie te danken dat we deze stap nu zetten. Het geeft moed voor de vervolgstappen richting een structurele regeling."

Extraatje bij doorwerken tot AOW-leeftijd

De nieuwe afspraken geven politiepersoneel de keuze: wie doorwerkt tot de AOW-leeftijd, ontvangt een extraatje. Ondertussen worden de geplande acties, die voor volgende week op de agenda stonden, opgeschort. De achterban van de bonden moet nog wel met het akkoord instemmen.

Justitieminister David van Weel reageerde positief op het akkoord. Hij bedankte de politiebonden en de politie voor hun inzet en noemde het “een mooi resultaat”.

ANP