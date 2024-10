Haagse bronnen: gesprekken voor vroegpensioen zware beroepen weer op gang

De gesprekken rondom het vroegpensioen voor zware beroepen zijn weer gestart. Dat melden ingewijden in Den Haag aan Hart van Nederland. De gesprekken strandden eerder, nadat de vakbonden niet tevreden waren over het voorstel van het kabinet. Nu lijkt er weer ruimte te zijn om door te praten met minister Van Hijum.

Maandag hebben de partijen zelfs al met elkaar gesproken bevestigen Haagse bronnen en een woordvoerder van de bonden aan Hart van Nederland. Alle partijen aan tafel doen voorlopig verder geen mededelingen over de inhoud van de gesprekken.

Eerder gingen rond het middaguur sirenes en zwaailichten van politievoertuigen aan, omdat agenten geen zekerheid op een vroegpensioenregeling (RVU) hadden, dat zie je in deze video:

0:39 Actie voor vroegpensioen: rond twaalf uur klinken overal sirenes

De opening voor de gesprekken is mogelijk het debat over het vroegpensioen van vorige week. Na dat debat meldde de vakbond op X dat minister Van Hijum van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is uitgenodigd voor een gesprek, een informele verkenning zonder acties op te schorten. "Als dit gesprek een prettig en positief verloop kent, gaan wij graag over de inhoud spreken met de serieuze intentie er vóór 14 oktober uit te komen. Vanaf dan staan er weer nieuwe stakingen gepland."

Protestacties

Het draait allemaal rondom de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) die loopt tot en met 2025. Via deze regeling kunnen mensen met een zwaar beroep voordat ze de pensioengerechtigde leeftijd bereiken een uitkering krijgen van 1500 euro per maand. Daar zit een maximum op van drie jaar, maar na 2025 is er nog niks geregeld.

Het voorstel dat het kabinet eerder deed aan de vakbonden werd door hun afgekeurd. In dat voorstel zouden jaarlijks maximaal zo'n 15.000 mensen een beroep kunnen doen op de vroegpensioenregeling, daarnaast zou er een inkomensgrens komen rond de 74.000 euro per jaar. Het zou dan aan de werkgevers zijn om te bepalen wat een zwaar beroep is. Van hen zou ook worden verwacht dat ze zelf op tijd beginnen met het omscholen of herplaatsen van die medewerkers.

Politie en bouw

De onderhandelingen zijn de afgelopen weken veel in het nieuws geweest, mede door de protestacties daaromheen. Politieagenten hebben bij meerdere grote en kleine voetbalwedstrijden in de Eredivisie niet opgetreden. Sterker nog, ze waren niet aanwezig en daardoor moesten wedstrijden worden uitgesteld. Eerder gingen ook de politiebureaus uit protest een dag dicht en werden er een dag ook geen boetes uitgedeeld.

Vorige maand nog werd er door treinpersoneel gestaakt en reden er een paar uur lang geen treinen. Ook al was de staking voorbij, de uren daarna nog had die actie nog veel effect op het treinverkeer. Daarnaast bezette medewerkers uit de bouwsector voor dezelfde onderhandelingen het gebouw van ondernemersorganisatie VNO-NCW vorige maand.