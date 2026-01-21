Aantal werkenden dat in armoede leeft neemt toe

Volg Hart van Nederland
Vandaag, 08:53

Het aantal mensen dat ondanks werk in armoede leeft, is toegenomen. In 2024 ging het om 175.000 werkenden, ongeveer 2 procent van iedereen met een baan. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De stijging volgt op meerdere jaren van daling en hangt samen met het wegvallen van coronasteun en de energietoeslag.

In totaal hadden ruim 20.000 meer werkenden te weinig geld om hun huishouden draaiende te houden. Het CBS spreekt van armoede wanneer mensen hun minimale levensbehoeften niet meer kunnen betalen. Bijna de helft van de arme werkenden had niet het hele jaar door inkomen, bijvoorbeeld door tijdelijke contracten, flexwerk of periodes zonder werk.

Na jaren van daling stijgt de armoede in Nederland, wegvallen energietoeslag belangrijkste reden:

1:09

Zelfstandigen en jongeren

Vooral zelfstandigen zonder personeel lopen een verhoogd risico. Met 4,4 procent kwamen zij ruim twee keer zo vaak in armoede terecht als werknemers in loondienst. Ook langdurige armoede komt onder zzp’ers relatief vaak voor. Bovendien is het inkomentekort bij arme zelfstandigen gemiddeld groter dan bij arme werknemers.

Uit de cijfers blijkt verder dat 63 procent van de arme werkenden minder dan vier jaar betaald werk had als belangrijkste inkomstenbron. Onder alle werkenden ligt dat aandeel op 18 procent. Werknemers die net begonnen waren met werken hadden vrijwel altijd een flexibel contract of werkten in deeltijd.

Jongeren vormen eveneens een kwetsbare groep. Bijna een kwart van de arme werkenden was jonger dan 25 jaar. Zij wonen bovendien relatief vaak alleen of in een eenoudergezin, wat de financiële druk verder vergroot.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

