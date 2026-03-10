Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Leven in Nederland opnieuw duurder: prijzen stijgen door

Leven in Nederland opnieuw duurder: prijzen stijgen door

Inflatie

Vandaag, 07:22

Link gekopieerd

Het dagelijks leven was in februari gemiddeld 2,4 procent duurder dan in dezelfde maand een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van definitieve cijfers. Die komen overeen met de eerder gepubliceerde snelle raming. De inflatie bleef daarmee gelijk aan die van januari.

Het inflatiecijfer over februari dateert van vóór de Amerikaans-Israëlische aanvallen op Iran. Economen vrezen dat de inflatie kan oplopen als het conflict lang aanhoudt, doordat de olie- en gasprijzen sterk zijn gestegen.

Kachel blijvend lager sinds inflatiecrisis: zo hoog zetten Nederlanders de thermostaat:

Kachel blijvend lager sinds inflatiecrisis: zo hoog zetten Nederlanders de thermostaat
1:10

Kachel blijvend lager sinds inflatiecrisis: zo hoog zetten Nederlanders de thermostaat

Veel prijzen gestegen

De prijsontwikkeling van voedingsmiddelen en alcoholvrije dranken had een dempend effect op de inflatie. Deze producten waren in februari 1,2 procent duurder dan een jaar eerder, terwijl dat in januari nog 2 procent was. Daartegenover stond dat internationale vluchten juist duurder werden. In februari lagen de prijzen daarvan 0,2 procent hoger dan een jaar eerder, terwijl ze in januari nog 9,7 procent lager waren dan in dezelfde maand van vorig jaar. Ook kleding en schoenen droegen bij aan de stijging van de inflatie.

Vergeleken met januari stegen de consumentenprijzen in februari met 1 procent. Volgens het CBS spelen seizoenseffecten daarbij een belangrijke rol. Zo zijn kledingprijzen tijdens uitverkoopperiodes tijdelijk lager, wat het prijsbeeld kan vertekenen.

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Europese rekenmethode

Volgens de Europese rekenmethode kwam de inflatie in Nederland in februari uit op 2,3 procent, tegen 2,2 procent in januari. Bij deze methode worden de kosten van het wonen in een eigen huis niet meegerekend, terwijl dat bij de Nederlandse berekening wel gebeurt.

In de hele eurozone steeg de inflatie in februari naar 1,9 procent, van 1,7 procent een maand eerder. Dat de inflatie in Nederland hoger ligt dan het gemiddelde in de eurozone komt volgens het CBS onder meer doordat energieprijzen in de eurozone zijn gedaald, terwijl ze in Nederland ongeveer gelijk bleven. Daarnaast stegen de prijzen van diensten in Nederland sterker dan gemiddeld in de eurozone.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Economie onder druk door Iran-conflict: dit merk jij in je portemonnee
Economie onder druk door Iran-conflict: dit merk jij in je portemonnee
Wonen, zorg, migratie: dit zijn de plannen van het nieuwe minderheidskabinet
Wonen, zorg, migratie: dit zijn de plannen van het nieuwe minderheidskabinet
Steeds meer mensen verkiezen lunch in koffietent boven avondje in de kroeg
Steeds meer mensen verkiezen lunch in koffietent boven avondje in de kroeg

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.