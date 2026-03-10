Leven in Nederland opnieuw duurder: prijzen stijgen door

Het dagelijks leven was in februari gemiddeld 2,4 procent duurder dan in dezelfde maand een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van definitieve cijfers. Die komen overeen met de eerder gepubliceerde snelle raming. De inflatie bleef daarmee gelijk aan die van januari.

Het inflatiecijfer over februari dateert van vóór de Amerikaans-Israëlische aanvallen op Iran. Economen vrezen dat de inflatie kan oplopen als het conflict lang aanhoudt, doordat de olie- en gasprijzen sterk zijn gestegen.

Veel prijzen gestegen

De prijsontwikkeling van voedingsmiddelen en alcoholvrije dranken had een dempend effect op de inflatie. Deze producten waren in februari 1,2 procent duurder dan een jaar eerder, terwijl dat in januari nog 2 procent was. Daartegenover stond dat internationale vluchten juist duurder werden. In februari lagen de prijzen daarvan 0,2 procent hoger dan een jaar eerder, terwijl ze in januari nog 9,7 procent lager waren dan in dezelfde maand van vorig jaar. Ook kleding en schoenen droegen bij aan de stijging van de inflatie.

Vergeleken met januari stegen de consumentenprijzen in februari met 1 procent. Volgens het CBS spelen seizoenseffecten daarbij een belangrijke rol. Zo zijn kledingprijzen tijdens uitverkoopperiodes tijdelijk lager, wat het prijsbeeld kan vertekenen.

Europese rekenmethode

Volgens de Europese rekenmethode kwam de inflatie in Nederland in februari uit op 2,3 procent, tegen 2,2 procent in januari. Bij deze methode worden de kosten van het wonen in een eigen huis niet meegerekend, terwijl dat bij de Nederlandse berekening wel gebeurt.

In de hele eurozone steeg de inflatie in februari naar 1,9 procent, van 1,7 procent een maand eerder. Dat de inflatie in Nederland hoger ligt dan het gemiddelde in de eurozone komt volgens het CBS onder meer doordat energieprijzen in de eurozone zijn gedaald, terwijl ze in Nederland ongeveer gelijk bleven. Daarnaast stegen de prijzen van diensten in Nederland sterker dan gemiddeld in de eurozone.