Steeds meer mensen verkiezen lunch in koffietent boven avondje in de kroeg

Steeds meer mensen gaan liever overdag eten en drinken dan in de avond. Op deze trend speelt de Nederlandse horeca in: het aantal koffiebars stijgt, terwijl de cafés en discotheken blijven dalen.

Volgens Marijke Vuik, voorzitter van de branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland (KHN), heeft de coronacrisis heeft deze trend versneld.

Gen Z

Gen Z, de generatie die nu grofweg tussen de 13 en 28 jaar is, is volgens Vuik de drijvende kracht achter deze trend. "Zij zoeken heel veel overdag de horeca op om bijvoorbeeld te gaan lunchen. En dat ziet iedereen ook in het straatbeeld. Want tien jaar geleden had je nog niet zoveel koffiebars of lunchtenten als nu." Sinds 2020 is het aantal van 1400 naar 2000 gegaan. Terwijl het aantal cafés en discotheken met ruim twintig procent af is genomen.

Geen bier en wijn, maar koffie met ontbijt. Het is de nieuwste manier van uitgaan: de koffierave. In de onderstaande video zie je hoe dat eraan toegaat:

Consumenten geven makkelijker uit

Een ander blijvend effect van de coronatijd is het bestellen van maaltijden. Het aantal bezorg- en afhaalbedrijven groeide flink en is nog altijd de helft hoger dan daarvoor. "Nog steeds zien we dat bijvoorbeeld de 'gemaksgeneratie' Gen Z meer bestelt. Mensen zijn bereid meer uit te geven in de horeca, zowel op locatie als met bestellen. En dat is blijvend", denkt Vuik.

Verhogen winstmarges als doel

Voor 2026 ziet KHN het verhogen van de winstmarges als "belangrijkste uitdaging". De verwachte toename van de koopkracht en een daling van de inflatie kan daarbij helpen, hoopt Vuik.

Het moet er onder meer voor zorgen dat ondernemers verder kunnen met het aflossen van hun coronaschulden. Een vijfde van de ondernemers kampt met problematische schulden, voor bijna een derde is de levensvatbaarheid van hun bedrijf onzeker in het komende jaar. Vuik verwacht niet direct een faillissementsgolf, maar benadrukt de vele onzekerheid rondom dit thema.