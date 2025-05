Koffie straks nóg duurder? Dit is waarom de prijs blijft stijgen

JDE Peet's, het bedrijf achter merken als Douwe Egberts, Pickwick en Senseo, overweegt de prijzen van zijn producten verder te verhogen. Dat komt volgens het bedrijf door de gestegen prijzen voor koffiebonen.

De fabrikant was eerder dit jaar nog met supermarktketens in gesprek over de inkoopprijzen, waaronder Jumbo, Albert Heijn en onlinesupermarkt Picnic. Daardoor waren er wekenlang minder of geen producten van JDE Peet's verkrijgbaar bij de supers. Vervolgens gingen de prijzen flink omhoog.

Bij het café van Roxanne in Amsterdam kun je nog steeds een kop filterkoffie krijgen voor 95 cent. Kijk in de video hierboven hoe ze dat voor elkaar krijgt.

JDE Peet's is een van 's werelds grootste koffiebedrijven. Het concern is actief in meer dan honderd landen en is het moederbedrijf van ongeveer vijftig koffie- en theemerken.

Prijs koffiebonen 28 procent hoger

De prijzen van koffiebonen lagen in de eerste vier maanden van dit jaar gemiddeld 28 procent hoger dan in de tweede helft van 2024, meldt JDE Peet's donderdag in een handelsupdate. Hierdoor denkt het bedrijf aan aanvullende maatregelen, waaronder prijsverhogingen.

