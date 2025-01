Groot distributiecentrum Blokker staat ook op omvallen

Een groot distributiecentrum van waaruit de failliete winkelketen Blokker werd bevoorraad, staat ook op omvallen. De onderneming achter het magazijn van 100.000 vierkante meter in Geldermalsen, MRG Logistics, zegt uitstel van betaling te hebben aangevraagd. Dat is meestal een voorbode van een bankroet.

In november werd de Blokker nog failliet verklaard, dit tot groot verdriet van superfan Miranda. In de video hierboven vertelt zij wat de dreigende sluiting van de winkel met haar deed.

Het overgrote deel van de werkzaamheden deed MRG Logistics voor Blokker. Daarnaast levert het distributiecentrum aan winkels van Ahold Delhaize, Prénatal en Medisana.

Curatoren van Blokker bereikten onlangs een akkoord over een gedeeltelijke doorstart van de winkelketen. Maar onder de nieuwe eigenaar van de winkelketen, die een doorstart met franchisenemers voorbereidt, is er volgens MRG Logistics-directeur John Schollink geen zicht op voldoende omzet voor het distributiecentrum. "We hadden gehoopt op een voortzetting van de werkzaamheden. Helaas is dat niet het geval."

MRG Logistics heeft 132 medewerkers. Het distributiecentrum blijft voorlopig draaien.

ANP