Prijs aan de pomp keldert naar laagste niveau sinds vorig jaar

Benzine en diesel zijn flink goedkoper geworden. Volgens United Consumers liggen de adviesprijzen op het laagste niveau sinds oktober vorig jaar. Voor een liter Euro 95 betaal je nu (zonder korting) 2,07 euro, waar dat in februari nog 2,19 euro was. Diesel ging in diezelfde periode omlaag van 1,98 naar 1,78 euro per liter.

De prijsdaling komt vooral door de verzwakking van de dollar sinds Trumps aankonding om importheffingen in te voeren, meldt het AD. Omdat olie in dollars wordt verhandeld, kunnen Europese landen daar nu meer van kopen. Ook speelt mee dat oliekartel OPEC+ de productie verder opvoert. Olie is dit jaar al zo’n 20 procent goedkoper geworden.

Meer olie opgepompt

Volgens United Consumers ontstaat er een neerwaartse druk op de olieprijs doordat landen als Irak en Kazachstan meer olie oppompen dan afgesproken. Saoedi-Arabië zou daarop hebben gereageerd met een eigen verhoging van de productie.

"Als door een lagere olieprijs minder geld binnenkomt, is de eerste reactie: meer produceren en verkopen tegen een lagere prijs", zegt Paul van Selms van United Consumers tegen de krant.