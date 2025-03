Goed nieuws voor automobilisten: prijzen aan de pomp op laagtepunt in maanden

Een opsteker voor automobilisten: de benzineprijs is de afgelopen dagen gezakt naar het laagste punt in bijna vier maanden. Dat blijkt uit cijfers van UnitedConsumers.

De gemiddelde adviesprijs staat op maandag 10 maart op €2,126 per liter Euro95. Begin dit jaar schoot de literprijs juist omhoog, met een piek van €2,188 op 13 februari.

In de video hierboven geven we je tips over hoe je op je benzine kunt besparen.

De daling van de benzineprijs komt vooral door een goedkopere dollar, schrijft De Telegraaf. Olie wordt wereldwijd in dollars afgerekend, en nu de dollar flink in waarde is gedaald ten opzichte van de euro, wordt olie goedkoper. Dat prijsverschil is direct te merken aan de pomp.

Daarnaast hebben olieproducerende landen besloten meer olie op de markt te brengen. Een groter aanbod zorgt doorgaans voor lagere prijzen.

Dieselprijs daalt ook

Ook dieselrijders merken de daling aan de pomp: de adviesprijs is gezakt naar €1,892, het laagste niveau sinds halverwege november.

