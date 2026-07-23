Benzineprijs bijna op recordhoogte door duurdere olie

De benzineprijs in Nederland is verder gestegen en nadert de hoogste adviesprijs ooit. Dat komt doordat de prijs van Brent-olie donderdag is opgelopen tot bijna 100 dollar per vat door de oplopende spanningen rond Iran en aanvallen op de scheepvaart.

De adviesprijs van een liter Euro95 steeg donderdag met iets meer dan een cent naar 2,624 euro, blijkt uit cijfers van consumentenvoordeelplatform UnitedConsumers. Daarmee ligt de prijs dicht bij het record van 2,646 euro per liter, dat op 6 mei dit jaar werd bereikt. De adviesprijs voor diesel bedraagt nu 2,607 euro per liter.

De prijs voor een liter brandstof blijft fors hoger dan in de buurlanden. In de bovenstaande video vertelt pomphouder Peter hoe hij zijn klanten naar België ziet rijden voor een goedkopere tankbeurt.

Waardoor stijgt de olieprijs?

De prijs van Brent-olie, de internationale maatstaf voor olie uit onder meer het Midden-Oosten, steeg donderdagmiddag met bijna 5 procent tot 98,67 dollar per vat. Dat is het hoogste niveau in zes weken.

De olieprijs loopt verder op door de nieuwe reeks aanvallen die de Verenigde Staten uitvoeren op Iran en doordat Houthi's Saudische tankers aanvallen op de Rode Zee. Ook viel Iran de afgelopen dagen schepen in de Straat van Hormuz aan.

Nauwelijks schepen door Straat van Hormuz

Door de Straat van Hormuz verliep voor het begin van de oorlog ongeveer een vijfde van het wereldwijde olietransport. Sinds de verschillende blokkades van Iran varen er echter nog nauwelijks schepen door de zeestraat, waardoor zorgen over de olievoorziening zijn toegenomen.

Eerder daalde de prijs van Brent-olie nog toen er hoop ontstond op vrede tussen Iran en de Verenigde Staten. In die periode kwam ook de scheepvaart in de Straat van Hormuz weer op gang. Voor de oorlog schommelde de prijs van Brent-olie maandenlang tussen de 60 en 70 dollar per vat.