Zonnestroom levert minder op dan beloofd bij veel dynamische contracten

Steeds meer huishoudens met zonnepanelen stappen over op een dynamisch energiecontract. Zo hopen zij nog iets te verdienen aan hun zonnestroom, nu terugleverkosten bij vaste contracten vaak oplopen. Inmiddels hebben 573.000 huishoudens een contract met uurprijzen, een stijging van 35 procent in een jaar tijd. Maar bij meerdere levenranciers worden de terugleverprijzen te optimisitsch geschetst. Dat kan bij sommige huishoudens oplopen tot honderden euro's per jaar verschil.

Energiebedrijven adverteren volop met het voordeel dat er geen terugleverkosten worden gerekend. Prijsvergelijker Keuze.nl laat bij het AD weten dat het voordeel van teruggeleverde zonnestroom vaak te rooskleurig voorgesteld. Bij het berekenen van het maandbedrag gaan veel leveranciers uit van een gemiddelde stroomprijs voor de komende maanden.

Waarom is de terugleververgoeding lager?

Die gemiddelde prijs wordt ook gebruikt om de opbrengst van zonnestroom te berekenen. Maar in werkelijkheid ligt de marktprijs van zonnestroom vaak veel lager. Als op een zonnige dag miljoenen huishoudens tegelijk stroom terugleveren, zakt het uurtarief soms zelfs naar nul cent. Wie op zo'n moment teruglevert met een dynamisch contract, krijgt niets voor de energie.

Volgens Keuze.nl is het verschil flink. Een kilowattuur stroom kost zonder belastingen ongeveer 11 cent, maar zonnestroom is gemiddeld maar de helft waard. "Het verschil is gemiddeld 172 euro per jaar", zegt Geert Wirken van Keuze.nl tegen de krant. Hij waarschuwt: "Reken met de juiste marktprijs, anders lijkt dynamisch voordeliger dan het is."

Welke leveranciers handelen wel eerlijk?

Uit onderzoek van Keuze.nl blijkt dat slechts vier leveranciers met realistische marktprijzen rekenen: ANWB Energie, Energiek, Tibber en Vattenfall. ANWB Energie en Energiek zouden zelfs voorzichtig rekenen met een lagere marktprijs dan gemiddeld.

Vergelijkingssites passen hun berekeningen inmiddels aan. "Wij corrigeren de prijs van teruggeleverde elektriciteit tot het niveau van de marktprijs", zegt Wirken. Volgens hem kan het verschil tussen een offerte via een vergelijker en die op de site van een energieleverancier oplopen tot zo'n 20 euro per maand.