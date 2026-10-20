Inwoners Rilland woest om postproblemen: sommigen wachten al weken op brieven

Inwoners van het Zeeuwse Rilland wachten al weken op hun post. Belangrijke rekeningen, tijdschriften en zelfs ziekenhuisbrieven komen volgens bewoners niet aan. Sommigen hebben al drieënhalve week geen post ontvangen. Ondertussen vraagt PostNL de overheid om 80 miljoen euro steun voor volgend jaar, omdat de kosten voor postbezorging blijven oplopen.

De frustratie in het dorp is groot. Een inwoonster moest volgens Omroep Zeeland zelfs naar Bergen op Zoom rijden om een garagerekening te betalen, omdat die maar niet werd bezorgd. Andere bewoners missen belangrijke brieven of krijgen post van anderen in hun brievenbus.

De problemen lijken te zijn begonnen nadat afgelopen zomer drie vaste postbezorgers vertrokken. Door de sluiting van het lokale depot moesten zij dagelijks naar Krabbendijke fietsen om hun post op te halen, met op de terugweg zo'n 40 kilo post.

'Als ik dit hoor, doet het zeer'

Een van de voormalige postbezorgers vertelt anoniem tegen Hart van Nederland waarom ze sinds 12 juli niet meer bij PostNL werkt. "Vanwege de reorganisatie is het depot hier gesloten. Ik moest daardoor op de postfiets naar een ander dorp, 8 kilometer heen en 8 kilometer terug. Dat kan mijn lijf niet aan, dus ben ik gestopt."

Het doet haar pijn om te zien hoe de postbezorging in het dorp achteruitgaat. "Als ik dit nu hoor, doet het zeer. Ik voel me heel erg betrokken." Volgens haar is het extra zuur omdat ze haar werk jarenlang met veel plezier heeft gedaan. Ze vindt het zonde om te zien hoe de postbezorging in het dorp nu afbrokkelt.

PostNL erkent problemen

PostNL waarschuwt dinsdag dat de wettelijke regels voor postbezorging het bedrijf te veel geld kosten. Het bedrijf wil daarom financiële steun en meer tijd om brieven te bezorgen. Sinds juli mag standaardpost binnen twee bezorgdagen worden afgeleverd, maar PostNL wil dit verruimen naar drie dagen.

Of de problemen in Rilland hiermee samenhangen, is niet duidelijk. PostNL erkent dat de bezorging in het dorp niet goed verloopt en zegt extra controles uit te voeren en een andere bezorger in te zetten.