'PostNL-bezorger steekt klant neer in Rotterdam na ruzie over bezorging'

In Rotterdam is een postbezorger aangehouden nadat hij een klant zou hebben neergestoken. Er zou ruzie zijn ontstaan nadat de bewoner de bezorger aansprak op de manier waarop hij een pakketje had bezorgd.

De PostNL-medewerker zou de bewoner hebben gestoken na kritiek op de bezorging. In plaats van aan te bellen, zou hij het pakketje richting de woning hebben gegooid. Toen de klant hem daarop aansprak, ontstond ruzie. De bezorger zou vervolgens een scherp voorwerp hebben gepakt en de man hebben gestoken. Het slachtoffer raakte lichtgewond en hoefde niet naar het ziekenhuis. De politie heeft de bezorger aangehouden.

PostNL betreurt het incident

PostNL laat in een reactie aan Hart van Nederland weten het incident te betreuren. "We leven mee met het slachtoffer en de betrokkenen. We nemen de situatie zeer serieus en wachten het onderzoek van de politie af. De geschetste situatie is vanzelfsprekend onacceptabel."