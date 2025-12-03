Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Rekenkamer: minister had te weinig zicht op WIA-problematiek

Rekenkamer: minister had te weinig zicht op WIA-problematiek

Geld

Vandaag, 19:49

Link gekopieerd

De minister van Sociale Zaken hield de afgelopen jaren te weinig toezicht op de problemen bij uitkeringsinstantie UWV rond de WIA. Dat blijkt uit een kritisch rapport van de Algemene Rekenkamer.

Volgens de Rekenkamer was het UWV vooral bezig met het wegwerken van achterstanden, terwijl er te weinig oog was voor hoe de uitkeringen aan arbeidsongeschikten werden vastgesteld. Daardoor kregen tienduizenden mensen te veel of juist te weinig geld. Enkele honderden kregen zelfs ten onrechte helemaal niets.

Het UWV heeft vaker fouten gemaakt als het gaat om uitkeringen. Dat zie je in onderstaande video:

Vakbond eist bij hoofdkantoor UWV uitleg over 'chaos' met uitkeringen
2:04

Vakbond eist bij hoofdkantoor UWV uitleg over 'chaos' met uitkeringen

Systeem moet eenvoudiger

De Rekenkamer is hard over het ministerie. "Het toezicht van de minister heeft te beperkte diepgang en scherpte", staat in het rapport. Ook zou het ministerie lang niet altijd volledig zijn geïnformeerd, bijvoorbeeld over "de concretisering en duiding van risico's". Volgens de Rekenkamer ontbrak het aan vertrouwen tussen het UWV en het ministerie, vooral in "spannende situaties onder hoge politieke druk".

Het systeem waarmee de hoogte van de uitkering wordt vastgesteld, moet volgens de Rekenkamer veel eenvoudiger. Dat zou het makkelijker maken om te controleren of mensen het juiste bedrag ontvangen. De minister moet meer oog krijgen voor de financiële risico's die uitkeringsgerechtigden lopen, en mensen met een uitkering moeten meer inzicht krijgen in hoe het bedrag tot stand komt. De Rekenkamer roept de formerende partijen op om hier werk van te maken.

Deel fouten ontstond tijdens corona

Een deel van de fouten ontstond tijdens de coronacrisis. Omdat UWV-medewerkers thuis moesten werken, was er veel minder controle op elkaars werk. "Hierdoor was niet duidelijk wat de gevolgen van fouten waren voor uitkeringsgerechtigden, zijn signalen genegeerd en werden veel meer fouten gemaakt dan voorheen", aldus de Rekenkamer. Op verschillende afdelingen binnen het UWV liepen de kwaliteitscontroles sterk uiteen.

Demissionair minister Mariëlle Paul (Sociale Zaken, VVD) zegt te werken aan een eenvoudiger systeem. Op "korte termijn" komt zij met meer informatie hierover, meldt een woordvoerder.

Door ANP

Lees ook

WIA-achterstanden lopen op: steeds meer mensen vragen uitkering aan
WIA-achterstanden lopen op: steeds meer mensen vragen uitkering aan
UWV denkt 100 miljoen euro kwijt te zijn aan corrigeren fouten WIA-uitkering
UWV denkt 100 miljoen euro kwijt te zijn aan corrigeren fouten WIA-uitkering
UWV gaat 43.000 uitkeringen controleren op fouten, start dit voorjaar
UWV gaat 43.000 uitkeringen controleren op fouten, start dit voorjaar
UWV opnieuw de fout in met arbeidsongeschiktheidsuitkeringen
UWV opnieuw de fout in met arbeidsongeschiktheidsuitkeringen

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.