Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Weer meer betalen aan gemeentebelastingen: dit levert het op

Weer meer betalen aan gemeentebelastingen: dit levert het op

Geld

Vandaag, 11:06 - Update: 4 uur geleden

Link gekopieerd

Nederlanders krijgen in 2026 opnieuw te maken met hogere gemeentebelastingen. Gemeenten verwachten samen 15,3 miljard euro op te halen via heffingen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat is 6,5 procent meer dan een jaar eerder. De stijging is kleiner dan in de afgelopen twee jaar, maar voor veel mensen blijft het merkbaar in de portemonnee.

De meeste inkomsten komen uit vier heffingen: de onroerendezaakbelasting (ozb), afvalstoffenheffing, rioolheffing en parkeerheffingen. Samen leveren die bijna 13 miljard euro op.

Lees ook:

Opladen elektrische auto? Dit kan je honderden euro's meer kosten
Opladen elektrische auto? Dit kan je honderden euro's meer kosten

De parkeerheffingen stijgen het sterkst, met 8,8 procent. Vooral Amsterdam, Rotterdam en Den Haag zorgen voor een groot deel van die toename. In Amsterdam komt dat door uitbreiding van betaald parkeren en hogere tarieven in parkeergarages. Die zijn duurder geworden door hogere onderhoudskosten.

Ook de ozb stijgt, met 6,3 procent. Voor woningen gaat het om een stijging van 5,1 procent, voor niet-woningen om 7,7 procent. Hoe hoog de rekening wordt, verschilt per gemeente. De tarieven worden vastgesteld door de gemeenteraad en hangen samen met de WOZ-waarde en het aantal panden.

Meld je aan voor het Hart van Nederland-panel

Wil jij meepraten over thema's zoals de toekomst van vuurwerk, lange wachtlijsten in de zorg of politieke besluiten? Meld je met deze blauwe knop aan voor het Hart van Nederland-panel en bepaal wat nieuws wordt!﻿

Meld je aan

Verschillen tussen grote steden

Van de vier grote steden stijgt de verwachte ozb-opbrengst het sterkst in Utrecht, met 9,7 procent. In Rotterdam en Amsterdam gaat het om stijgingen van 5,6 en 5,5 procent. Den Haag zit met 2,6 procent het laagst. In Amsterdam zijn de tarieven voor woningen verlaagd en voor niet-woningen verhoogd.

De afvalstoffenheffing en rioolheffing stijgen ook, met respectievelijk 5,1 en 5,3 procent. Dat betekent voor veel huishoudens opnieuw hogere vaste lasten.

De afvalstoffenheffing en rioolheffing stijgen ook, maar iets minder hard dan vorig jaar. Toch blijft de optelsom duidelijk: veel inwoners zijn in 2026 opnieuw meer kwijt aan hun gemeente.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Wonen, zorg, migratie: dit zijn de plannen van het nieuwe minderheidskabinet
Wonen, zorg, migratie: dit zijn de plannen van het nieuwe minderheidskabinet
'Terugleveren zonnestroom vanaf volgend jaar bijna niets meer waard'
'Terugleveren zonnestroom vanaf volgend jaar bijna niets meer waard'

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.