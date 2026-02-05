Weer meer betalen aan gemeentebelastingen: dit levert het op

Nederlanders krijgen in 2026 opnieuw te maken met hogere gemeentebelastingen. Gemeenten verwachten samen 15,3 miljard euro op te halen via heffingen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat is 6,5 procent meer dan een jaar eerder. De stijging is kleiner dan in de afgelopen twee jaar, maar voor veel mensen blijft het merkbaar in de portemonnee.

De meeste inkomsten komen uit vier heffingen: de onroerendezaakbelasting (ozb), afvalstoffenheffing, rioolheffing en parkeerheffingen. Samen leveren die bijna 13 miljard euro op.

De parkeerheffingen stijgen het sterkst, met 8,8 procent. Vooral Amsterdam, Rotterdam en Den Haag zorgen voor een groot deel van die toename. In Amsterdam komt dat door uitbreiding van betaald parkeren en hogere tarieven in parkeergarages. Die zijn duurder geworden door hogere onderhoudskosten.

Ook de ozb stijgt, met 6,3 procent. Voor woningen gaat het om een stijging van 5,1 procent, voor niet-woningen om 7,7 procent. Hoe hoog de rekening wordt, verschilt per gemeente. De tarieven worden vastgesteld door de gemeenteraad en hangen samen met de WOZ-waarde en het aantal panden.

Verschillen tussen grote steden

Van de vier grote steden stijgt de verwachte ozb-opbrengst het sterkst in Utrecht, met 9,7 procent. In Rotterdam en Amsterdam gaat het om stijgingen van 5,6 en 5,5 procent. Den Haag zit met 2,6 procent het laagst. In Amsterdam zijn de tarieven voor woningen verlaagd en voor niet-woningen verhoogd.

De afvalstoffenheffing en rioolheffing stijgen ook, met respectievelijk 5,1 en 5,3 procent. Dat betekent voor veel huishoudens opnieuw hogere vaste lasten.

