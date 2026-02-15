Volg Hart van Nederland
Trouwen in 2026? Dit betaal je nu op het gemeentehuis

Vandaag, 08:11

Trouwen op het gemeentehuis is in 2026 in bijna alle gemeenten duurder dan vorig jaar. Dat blijkt uit een inventarisatie van alle tarieven voor een huwelijksceremonie op het gemeentehuis.

Een bruiloft op vrijdagmiddag kost dit jaar gemiddeld 506 euro, zo'n 20 euro meer dan in 2025. Wie op zaterdag wil trouwen, is nog meer kwijt: gemiddeld bijna 794 euro. Dat is 26 euro duurder dan een jaar eerder.

De prijzen lopen sterk uiteen per gemeente en per dag. In Voorst betaal je op zaterdag meer dan 2000 euro voor een ceremonie, terwijl je in Voerendaal op vrijdag voor 236 euro terechtkunt. In slechts elf gemeenten zijn de kosten dit jaar gedaald.

Gratis trouwen

Gemeenten zijn verplicht om ook een gratis huwelijk aan te bieden. Meestal gaat het om een sobere ceremonie op maandagochtend rond 09.00 uur. Door de beperkte plekken zijn er vaak wachtlijsten. Gemiddeld wachten stellen bijna 85 dagen. In Tilburg en Nijmegen kan dat oplopen tot ongeveer een jaar. In ruim zestig gemeenten is er geen wachtlijst. Veel gemeenten bieden het gratis huwelijk alleen aan voor eigen inwoners vanwege de grote vraag.

