Trouwmarathon in Schiedam: stellen stappen voor een prikkie in het huwelijksbootje

Voor 21 bruidsparen in Schiedam was het donderdag een bijzondere dag. Ze stapten in het huwelijksbootje op een wel heel speciale én spotgoedkope manier. De stad viert dit jaar dat ze 750 jaar stadsrechten heeft, en organiseerde daarom een trouwmarathon. Alleen op deze dag konden Schiedamse stellen trouwen voor slechts 750 cent.

Een bruiloft organiseren loop normaal flink in de papieren. In de meeste gemeenten kost een ceremonie al snel honderden tot duizenden euro’s. Maar de inwoners van Schiedam hadden geluk: zij konden donderdag de hele dag door trouwen voor maar €7,50.

Het jawoord

Renate en Martin grepen die kans met beide handen aan. Ze zijn al 30 jaar samen en stonden om 07.50 uur als eerste voor het altaar. "Ik vind het hartstikke leuk, en het kost geen geld. Ik was wel zenuwachtig," vertelt Renate. Hun ceremonie duurde een kwartier, net als bij de andere stellen. "Het was echt leuk, vooral dat de burgemeester de ceremonie deed," zegt ze.

Ook Annemieke en Jair gaven elkaar het jawoord. De aanleiding kwam onverwacht. "Ik zag het artikel voorbij komen en dacht: is dit niet wat voor jullie?" vertelt Ria, de moeder van Annemieke. Het stel hoefde er niet lang over na te denken. "We hadden echt zoiets van: waarom niet? Nu is het groter dan wanneer je het voor jezelf houdt."

Wil jij Hart van Nederland op het startscherm van je telefoon? Ben jij fan van de website van Hart van Nederland en wil je die standaard op het startscherm van je telefoon? Dat kan! Op deze manier download je Hart van Nederland op iOS of Android en heb je altijd een icoontje op je startscherm staan, net als andere nieuwsapps.

Burgemeester Harald Bergmann vertelt trots dat de gemeente veel aanvragen heeft gekregen: "Vandaag hebben we 21 huwelijken, maar we kregen 40 aanvragen. We hebben wel een selectie moeten maken." De dag is volgeboekt. Het laatste stel wisselt om 19.50 uur hun ringen uit.

Trouwonderzoek

Uit recent onderzoek blijkt dat liefde de belangrijkste reden is om in het huwelijksbootje te stappen. Maar mensen vinden geld en gemak steeds belangrijker. Meer dan de helft trouwt vooral uit liefde, maar bijna evenveel stellen geven toe dat de kosten ook belangrijk zijn.

Het liefst geven mensen intieme bruiloften, met 30 gasten of minder. Grote feesten blijven ook populair, maar zijn niet meer vanzelfsprekend. Mensen die trouwen besteden gemiddeld tussen de 5000 en 15000 euro.