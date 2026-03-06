Toeslagenouder Yasmin mag bronzen standbeeld ministerie niet laten veilen

Toeslagenouder Yasmin Molleman, die beslag had laten leggen op een bronzen standbeeld bij twee ministeries, mag dat beeld niet laten veilen. Dat heeft de rechter vrijdag bepaald in een kort geding. De moeder hoopte via de veiling nog 15.000 euro aan dwangsommen van de staat te krijgen, maar volgens de rechter heeft ze daar geen recht op.

Yasmin liet begin februari beslag leggen op het bronzen standbeeld dat in de tuin staat van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie & Veiligheid. Zij kreeg eerder een schadevergoeding van 190.200 euro van de staat vanwege het toeslagenschandaal. In die overeenkomst sprak ze ook af dat ze zou stoppen met lopende juridische procedures.

Daaronder viel een bezwaar dat ze in 2022 had ingediend. Volgens een rechter verviel daarmee ook haar recht op het innen van dwangsommen die met die procedure te maken hadden.

Rechter blijft bij eerdere uitspraak

In november oordeelde een andere rechter al dat Yasmin geen recht meer heeft op de 15.000 euro aan dwangsommen. Zij was het daar niet mee eens en besloot daarom beslag te laten leggen op het standbeeld, zodat het geveild kon worden. De rechter in het kort geding gaat daar nu niet in mee en bevestigt opnieuw dat ze geen recht heeft op het bedrag.

Yasmin zegt teleurgesteld te zijn in de uitspraak. Volgens haar moet het bezwaar dat ze in 2022 indiende nog steeds worden behandeld en staat dat los van de overeenkomst die ze met de staat sloot.