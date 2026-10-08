Stroom gebruiken op drukke momenten wordt mogelijk duurder

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft donderdag een voorstel gepresenteerd waardoor huishoudens straks meer betalen als ze op drukke momenten stroom gebruiken. Op rustige momenten wordt het juist goedkoper. Zo wil de toezichthouder mensen stimuleren om bijvoorbeeld hun elektrische auto op een rustiger moment op te laden. Dat moet de druk op het volle stroomnet verminderen.

Mensen die moeite hebben met het betalen van hun energierekening kunnen vanaf begin volgend jaar steun vanuit het Noodfonds Energie aanvragen. Zo is te zien in bovenstaande video.

Nu betalen huishoudens met een vergelijkbare aansluiting hetzelfde tarief voor het gebruik van het elektriciteitsnet, ongeacht hoeveel stroom ze verbruiken. In het voorstel van de ACM blijft gemiddeld een derde van het transporttarief een vast bedrag. De rest gaat afhangen van het stroomverbruik en het tijdstip waarop stroom wordt gebruikt.

Meer dan helft huishoudens kan goedkoper uit zijn

Voor ruim de helft van alle huishoudens pakt het voorstel gunstig uit, aldus de ACM. Er komen tijdblokken met lage, normale en hoge tarieven, die verschillen tussen zomer en winter. "Huishoudens kunnen hun rekening verlagen door minder elektriciteit te verbruiken tijdens drukke momenten", legt de toezichthouder uit.

Volgens netbeheerders kunnen de nieuwe tarieven de piekbelasting door huishoudens met 10 procent verlagen. Daardoor zouden ongeveer 700.000 extra woningen kunnen worden aangesloten zonder dat het stroomnet direct hoeft te worden uitgebreid, aldus de ACM.

Wanneer gaan de nieuwe tarieven in?

Het voorstel is opgesteld na overleg met Energie-Nederland, Netbeheer Nederland en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

Belanghebbenden kunnen de komende weken reageren op het voorstel. Daarna neemt de ACM nog dit jaar een besluit. Voor grootverbruikers zouden de regels op 1 januari 2028 ingaan. Voor huishoudens en andere kleinverbruikers is dat een jaar later.