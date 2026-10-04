Nederlanders bellen alarmcentrales na noodweer Catalonië

Nederlandse vakantiegangers hebben zich na het noodweer in Catalonië gemeld bij alarmcentrales. De ANWB Alarmcentrale kreeg vanuit de regio Barcelona acht meldingen binnen. Bij Eurocross klopten vier Nederlanders aan. Niemand meldde persoonlijk letsel.

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De hulpvragen gaan vooral over extra reis- en verblijfskosten. Die ontstaan bijvoorbeeld doordat vluchten zijn geannuleerd. De ANWB kreeg ook vragen van vakantiegangers die zonder stroom in hun hotel zitten.

Halverwege september werd de Spaanse regio ook al getroffen door noodweer. Hart van Nederland sprak toen met de Nederlandse Roos, die in Olivella woont. In de video hierboven vertelt ze over een complete waterval die door haar woning stroomde na hevige regenval in de avonduren.

Wat moet je doen bij problemen?

Mensen bij wie de stroom in het hotel is uitgevallen, krijgen van de ANWB het advies contact op te nemen met hun reisorganisatie. Wie vragen heeft over een geannuleerde vlucht, kan volgens de alarmcentrale het beste aankloppen bij de luchtvaartmaatschappij.

Ook adviseert de ANWB vakantiegangers om de aanwijzingen van de lokale autoriteiten op te volgen. De verwachting is dat het aantal hulpverzoeken nog verder zal oplopen.

Straten rond Barcelona onder water

Catalonië werd in de nacht van zaterdag op zondag getroffen door hevige regenval. Die zorgde voor overstromingen en grote problemen in het verkeer. Straten in en rond Barcelona liepen onder water. Ook werden wegen afgesloten.