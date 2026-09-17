Enorme overlast door hoosbuien Spanje, Nederlandse Roos zit er middenin

Een waar rampscenario in Spanje. Heftige regenval heeft er voor flinke overstromingen gezorgd en zelfs de eerste dode is gevallen. Al met al een drama voor de inwoners van het gebied, onder wie de Nederlandse Roos Salemans. Ze had een complete waterval door haar woning en kent ook heftige verhalen van de buren.

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Het regent nog als Hart van Nederland met Roos spreekt. Ze woont in het natuurrijke Olivella, onder de rook van Barcelona. Het ergste is inmiddels achter de rug en het meeste water is weer uit de woning. Ze vertelt: "Rond een uur of acht begon het hier te regenen. Wij zitten hier op een heuvel en in eerste instantie leek het niet erger dan eerdere stormen die we hebben meegemaakt. We hadden dus nog niet direct door hoe heftig het eigenlijk was."

Als een waterval naar binnen

Maar heftig was het zeker. Een putje raakte verstopt door de vele dennennaalden die omlaag kwamen gestroomd. Daardoor ontstond er een soort zwembad bij de woning van de Nederlandse jonge vrouw. Toen ze de deur opende, gebeurde het: "Via de trap kletterde alles naar binnen. En we moesten die deur openen om het putje leeg te maken. Het stroomde als een waterval naar binnen", stelt ze sip.

Bij veel buren heeft ze ook al flinke schade gezien. Sommige mensen hebben amper nog een muur overeind staan. "Heel heftig", noemt Roos dat dan ook. Nog heftiger is dat de persoon die om het leven is gekomen uit hetzelfde dorp komt waar Roos woont. Het gaat om een 48-jarige man. "Hij was onderweg naar huis. Het loopt hier allemaal in een dal naar beneden en daar beneden, waar hij doorheen moest rijden is hij vast komen te zitten en meegesleurd."

Vertrouwd gezicht verloren gegaan

Voor het dodelijke slachtoffer van de overstroming is in het dorp bij het gemeentehuis een minuut stilte gehouden, waarbij veel mensen aanwezig waren. Hoewel Roos de man niet persoonlijk kent, gaat ze er gezien de opkomst wel van uit dat hij een vertrouwd gezicht was in de buurt.

Hoe de komende dagen eruit gaan zien, weet ze niet. Dat is simpelweg te lastig om te voorspellen. "Ze zeiden dat het voorbij zou zijn, maar het regent nu toch weer", besluit Roos. Komend weekend moet de regen dan echt voorbij zijn, meldt het Spaanse weerinstituut. Volgende week wordt het zelfs weer warm.