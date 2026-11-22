Nu Sinterklaas weer in het land is en de feestdagen dichterbij komen, begint voor veel gezinnen de zoektocht naar betaalbare cadeaus. Nieuw speelgoed wordt steeds duurder, waardoor steeds meer mensen uitwijken naar kringloopwinkels.

Uit cijfers van het CBS blijkt dat speelgoed behoort tot de producten waarvan de prijzen sneller stijgen dan gemiddeld. Ook brandstoffen en technische producten, zoals telefoons, zijn de afgelopen tijd fors duurder geworden. Voor gezinnen met een kleine beurs maakt dat het steeds lastiger om nieuwe cadeaus te kopen.

Ook duurzamer

Dat merkt ook kringlooporganisatie Rataplan. Vorig jaar verkocht de winkelketen ruim 1,1 miljoen speelgoedartikelen voor een gemiddelde prijs van 1,97 euro per stuk. Dat is aanzienlijk goedkoper dan vergelijkbaar nieuw speelgoed. Ook dit jaar ziet Rataplan het aantal klanten dat speelgoed komt kopen, toenemen. Naast de lagere prijzen speelt ook duurzaamheid een steeds grotere rol bij die keuze. Ook particuliere initiatieven zien de vraag groeien. Corinne Gort organiseert dit jaar opnieuw een Sint-cadeauactie voor gezinnen die het financieel moeilijk hebben.

Met de actie zorgt ze ervoor dat zestig kinderen een cadeau krijgen voor de feestdagen. "Vorig jaar hielpen we veertig kinderen, dus ik zie zeker een stijging in het aantal mensen dat mij weet te vinden", vertelt Gort.