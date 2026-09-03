It's tiiiiiime! Het is al helemaal kerst bij deze kringloop

Rijendik voor pieken, ballen, kransen en andere kerstversieringen. Normaliter zie je zulke taferelen pas in november op een kerstmarkt of in de winkels, maar bij een kringloop in Dokkum loopt het nu al storm. Ze hebben er al een enorme kerstafdeling ingericht en qua klanten is het er een drukte van belang. En augustus is pas net voorbij!

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Het lijkt wel een beetje op de pepernoten, die steeds vroeger in de winkel liggen. Want waarom hebben ze nu toch al die afdeling ingericht? Nou, dat weet bedrijfsleider Ruurd-Jan Torensma wel. Er zijn simpelweg enorm veel spullen, uiteraard allemaal aan kerst gerelateerd. De voorbereidingen lopen al het hele jaar en nu het eenmaal september is, kan alles in de verkoop.

'Helemaal afgepeigerd'

Ruurd-Jan legt uit: "Moet je nagaan: we hebben nu nog maar 5 procent van het totaal in de winkel liggen. Er zijn twee dames die dit heel de ochtend en middag bijvullen: Grietje en Ytje. Die zijn halverwege de middag helemaal afgepeigerd. Maar we vinden het wel heel leuk."

En dat vinden de klanten natuurlijk ook. Die melden zich dan ook massaal, want op dinsdag stonden er maar liefst 110 kerstfans voor de deur te wachten. Ook de dagen daarna was het - net als deze donderdag - dringen geblazen. Maar er is dus genoeg, stelt Ruurd-Jan: "Er staan meerdere tafels en een complete wand hangt vol. We hebben kerstbomen staan en we zijn nog steeds verder bezig met inrichten en optuigen."