Hartje zomer, maar in dit tuincentrum in Lisse is het al kerst

Buiten is het zonovergoten en zomers warm, binnen wordt bij Intratuin in Lisse al hard gewerkt aan de jaarlijkse kerstshow. Tussen de barbecues en tuinsets bouwen medewerkers van het tuincentrum aan een winterse wereld met onder meer kerstbomen, verlichting en andere kerstdecoraties. Een deel van de kerstshow is inmiddels geopend voor bezoekers. Maar is het niet veel te vroeg om nu al na te moeten denken aan kerst?

De opbouw van de volledige kerstshow duurt nog tot eind september. De komende weken wordt de kerstafdeling stap voor stap uitgebreid. De officiële opening van de complete kerstshow staat gepland voor zaterdag 26 september.

In de bovenstaande video vertellen bezoekers van het tuincentrum of zij al nadenken over de kerstversiering van dit jaar.