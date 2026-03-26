Smartphone verslaat pinpas: zo vaak betalen we nu contactloos

Geld

Vandaag, 07:54

Voor het eerst betalen Nederlanders vaker zonder pinpas dan mét. In 2025 werd het merendeel van de contactloze betalingen gedaan met een smartphone of smartwatch. Dat blijkt uit cijfers van Betaalvereniging Nederland.

Bijna zes op de tien pinbetalingen gingen vorig jaar zonder fysieke pas. Dat is een flinke stijging ten opzichte van 2024, toen nog iets meer dan vier op de tien betalingen kaartloos waren.

Hoe vaak pinnen we eigenlijk?

In totaal rekenden Nederlanders ruim 5,8 miljard keer af met een betaalpas, telefoon of smartwatch. Dat is een lichte stijging van 1,2 procent vergeleken met een jaar eerder. Het totaalbedrag dat daarmee gemoeid was, liep op tot 150 miljard euro, een toename van 2,2 procent.

Supermarkten blijven de plek waar het vaakst wordt gepind: meer dan een derde van alle betalingen gebeurt daar. In de horeca ligt dat aandeel lager, met ongeveer één op de zeven transacties.

Het gebruik van de fysieke pas neemt juist af. Nog geen 5 procent van alle pinbetalingen gebeurde door de pas in de automaat te steken. Een jaar eerder lag dat percentage nog boven de 6 procent.

Door ANP

Lees ook

Nieuwe 'digitale euro' op komst: dit betekent het voor jou
Nieuwe 'digitale euro' op komst: dit betekent het voor jou
Contant betalen uit de gratie, deze nieuwe betaalmethode is nu populair
Contant betalen uit de gratie, deze nieuwe betaalmethode is nu populair
Dit is waarom contant betalen beter is voor je portemonnee
Dit is waarom contant betalen beter is voor je portemonnee

