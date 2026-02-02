Volg Hart van Nederland
Na recordprijzen gaan goud en zilver keihard omlaag, grootste daling ooit

Vandaag, 11:10

Paniek op de markt voor edelmetalen. Waar eerder er alleen maar goed nieuws te melden viel, komen bezitters en beleggers in goud en zilver de laatste dagen van een koude kermis thuis. Waar we normaal alleen over recordstanden horen, zijn nu de prijzen van goud en zilver aan het dalen. Vrijdag ontstond een scherpe prijsdaling en maandag dalen de prijzen verder.

Goud en zilver staan onder grote druk nadat de Amerikaanse president Donald Trump Kevin Warsh had voorgedragen als nieuwe voorzitter van de centrale bank van de Verenigde Staten. En dat terwijl sinds begin vorig jaar de prijzen van goud en zilver een enorme opmars hebben gemaakt.

Grootste daling ooit

De prijs van een troy ounce goud (31,1 gram) daalde maandagochtend met ongeveer 4 procent tot 4686 dollar. Op vrijdag ging de prijs ruim 9 procent omlaag, de grootste daling op een dag in meer dan tien jaar. Zilver werd maandag ruim 6 procent goedkoper op 79 dollar per troy ounce. Vrijdag kelderde de zilverprijs 27 procent, de grootste daling ooit.

De prijzen van goud en zilver waren eerder nog zeer hard gestegen doordat beleggers veilig geachte investeringen zochten zoals edelmetalen door de handelsonrust en geopolitieke onzekerheid op de financiële markten. Vorige week donderdag steeg de goudprijs tot het record van bijna 5600 dollar. Maar nu zijn de prijzen dus hard aan het dalen. Waarschijnlijk worden daarbij winsten genomen door handelaren na de sterke opmars.

Ook olieprijzen omlaag

De olieprijzen gingen maandag ook hard omlaag, met ongeveer 5 procent. Dat kwam door de verminderde spanningen rond Iran nadat president Trump had gezegd dat Teheran "serieus" onderhandelt met de Verenigde Staten. Trump had eerder gedreigd Iran aan te vallen als er geen nucleaire deal wordt gesloten. Een Amerikaanse oorlogsvloot ligt klaar om Iran aan te vallen.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

