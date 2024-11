Gouden tijden: prijs van edelmetaal op recordhoogte door wereldwijde onzekerheden

De goudprijs heeft een recordhoogte bereikt van ruim 80.000 euro per kilo, een stijging van bijna 20.000 euro in een jaar. Dit leidt tot een ware run bij goudhandelaren, waar particulieren hun oude sieraden en gouden voorwerpen laten taxeren en verkopen. Misschien dit weekend tot nog maar even in laatjes of op zolder kijken of je nog iets hebt liggen.

Volgens goudinkoper Barry Smit uit Zeist zien veel mensen nu een kans om hun oude goud om te zetten in contant geld. “Mensen kunnen veel meer krijgen voor dezelfde spullen dan drie jaar geleden. Daardoor is het steeds drukker, ook voor mij,” zegt Smit.

In tijden van onzekerheid grijpen we terug naar goud

De stijging van de goudprijs wordt toegeschreven aan wereldwijde onzekerheden, zoals de oorlogen in Oekraïne en Israël, zorgen over de zwakke euro en economische onrust. Goud wordt gezien als een veilige investering in tijden van crisis en inflatie. Naast beleggers stappen ook spaarders over op goud om hun koopkracht te beschermen, omdat traditionele spaarmethoden de afgelopen jaren weinig opleverden.

“Mensen verkopen ook veel vaker direct; vroeger moesten ze daar nog wel eens over nadenken,” merkt Smit op. Toch geeft hij aan dat er ook een emotionele kant zit aan de verkoop van goud. “Niemand is trots als ze de sieraden van hun moeder moeten verkopen.”

Verrast over waarde van sieraad

Goudhandelaren zien veel klanten die positief verrast zijn door de waarde van hun sieraden. Wat ooit werd geschat op een paar honderd euro, blijkt nu soms het dubbele waard. Volgens Smit is dit voor veel mensen een onverwacht extraatje, vaak een welkome financiële steun in een dure tijd. “Ze zijn blij verrast als ze de prijs horen.”

Goud blijft populair door zijn tijdloze waarde. Waar aandelen soms onder druk staan, heeft goud in de afgelopen decennia een indrukwekkende stijging doorgemaakt. In de afgelopen 20 jaar is de goudprijs met met bijna 500 procent gestegen. Dit maakt het niet alleen aantrekkelijk voor beleggers, maar ook voor mensen die zekerheid zoeken in roerige tijden.