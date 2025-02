Check je sieradendoosje: zilverprijs doorbreekt grens van 1000 euro per kilo

Wie nog een paar oude, zilveren armbandjes heeft liggen, doet er goed aan om te kijken wat het precies waard is. De prijs van zilver zit namelijk flink in de lift, aldus het Goudwisselkantoor donderdag. Afgelopen dagen doorbrak de zilverprijs de grens van 1.000 euro per kilogram, en exact een jaar geleden stond deze prijs nog ver onder de 700 euro.

De goudprijs heeft een recordhoogte bereikt van ruim 80.000 euro per kilo, een stijging van bijna 20.000 euro in een jaar. Dit leidt tot een ware run bij goudhandelaren, zo is te zien in bovenstaande video.

Volgens Johan de Ruiter, CEO van Goudwisselkantoor, stijgt de vraag naar zilver mede door de groei van zonne-energie en toenemende elektrificatie. De koers van zilver wordt verder beïnvloed door industriële vraag, economische factoren en markttrends. De huidige prijs voor een kilo zilver staat donderdag (6 februari 2025) op 995,07 euro.

'Geen verrassing'

Dat juist nu de prijs enorm stijgt, is geen verrassing. Net als bij de prijs van goud zijn geopolitieke spanningen van invloed. Beleggers zien in edelmetalen een mogelijkheid om de waarde van het vermogen zeker te stellen. "De tegenvallende economische groeicijfers in de Verenigde Staten, verzwakken de dollar", aldus De Ruiter. "Omdat de dollar minder waard is en zilver, net als goud, wereldwijd in deze valuta wordt verhandeld, is het edelmetaal goedkoper. En dat zorgt weer voor meer vraag."