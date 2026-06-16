Goedkope pakketreis blijkt in de praktijk vaak honderden euro's duurder

Met het mooie weer in aantocht gaat je hoofd toch ook gelijk weer naar vakantie. Misschien nog even deze zomer. Even een last-minute deal of andere aanbieding erbij pakken en de vakantie is geboekt. Maar nu blijkt dat veel van die online aanbiedingen, zoals een pakketreis, uiteindelijk veel duurder uitvallen.

Dat blijkt uit een inventarisatie van De Telegraaf. In bijna een derde (30 procent) van de gevallen is die leuke vakantie uiteindelijk enkele honderden euro's duurder. Het gaat om aanbieders als Prijsvrij Vakanties, D-reizen, Dé VakantieDiscounter, TUI en Sunweb. Al in 2023 klaagde de Consumentenbond hierover bij de Reclame Code Commissie, maar het probleem lijkt nog altijd niet opgelost.

Wil je weten hoe je goedkope vliegtickets kunt scoren? Luister dan naar de tips in De 538 Ochtendshow:

6:09 Met deze vakantietips van Isabel bespaar je honderden euro’s

De organisaties zeggen dat de prijzen voortdurend veranderen, maar volgens advocaat Stephan Mulders mag een aanbieding nooit misleidend zijn. Een vanaf-prijs noemen is niet genoeg.