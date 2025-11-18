Marc repareert alles gratis voor arme Amsterdammers: 'Meeste apparaten zijn te redden'

De financiële situatie van Nederlandse huishoudens is het afgelopen jaar iets verbeterd, maar nog altijd blijft bijna de helft kwetsbaar, blijkt uit onderzoek van Deloitte en het Nibud. Voor hen zijn kleine tegenslagen zoals een kapotte wasmachine of droger al snel onbetaalbaar. Dat zag Marc Barends uit Amsterdam ook. Al zeven jaar haalt hij daarom voor veel gezinnen de druk van de ketel met gratis reparaties.

In de video bovenaan gaan we met Marc mee naar een gezin wiens wasmachine kuren heeft.

Marc is docent product ontwerpen aan de Hogeschool van Amsterdam en op dinsdag werkt hij als reparateur voor Amsterdammers met een voedselbankpas. Op zijn fiets, met een gereedschapskist achterop, rijdt hij door de stad om kapotte apparaten te repareren. Hij begon zijn initiatief Malloy Repair toen hij zag hoeveel apparaten onnodig op de stort terechtkwamen.

Nog geen tientje

Zijn missie is tweeledig: hij wil mensen met een kleine beurs helpen en de groeiende afvalberg verkleinen. Inmiddels is Marc bij meer dan 140 huishoudens langs geweest, en in ongeveer 85 procent van de gevallen kreeg hij apparaten weer aan de praat.

De benodigde onderdelen vindt hij vaak via Marktplaats of krijgt hij met korting van bedrijven. Daardoor blijft een reparatie meestal onder de tien euro. Dat bedrag komt uit een spaarpotje dat wordt gevuld door donateurs, waardoor het de gezinnen zelf niets kost.